Peña afirma que “la oposición está más mal de lo que se ve”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Te soy honesto no escuché las declaraciones. Nos estamos enfrentamos a un modelo que tiene un discurso de odio y que ha fracasado. No me sorprende”, dijo acerca del discurso de Wiens. “Este modelo ha sido un fracaso. Yo tengo una posición que se confirma semana a semana. El Partido Colorado está bien y la oposición está más mal de lo que se ve”.

Sobre los electores: “Las posiciones están tomadas. Hay un sentimiento de trabajar más fuerte por el partido. La gran mayoría está más preocupada por el aumento de la canasta, la falta de empleo y la inseguridad”, dijo cuando le consultaron sobre la actualidad.

Sobre las encuestas: “No tenemos ningún dato nuevo. Las mediciones que tenemos aún muestran que ventajas pero es muy pronto para hablar de números”.

More Entradas for Show: Zona Franca