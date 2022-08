Pedro Santacruz: “La despartidización de la justicia y el Poder Judicial se debe encaminar”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hicimos una agenda legislativa y para el Consejo, dentro de ello es transparentar todo el proceso de selección de magistrados, fiscales y jueces. Trabajamos en un reglamento interno buscando la transparencia sobre todo para que sea público”, expresó.

“En los últimos días realizamos denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre la afiliación de los magistrados y jueces incluso que votaron en las internas de los partidos políticos”, refirió.

Asimismo el legislador mencionó la presentación del proyecto de Ley por el cual establece la rotación obligatoria de Ministros Superintendentes de las distintas circunscripciones judiciales del país.

