Pedido de renuncia a autoridades de IPS no obedece a “interna política”, sostiene Arévalo

El senador Martín Arévalo sostuvo que el pedido de remoción o renuncia de las autoridades del Instituto de Previsión Social se debe a la “anarquía que existe en la previsional desde hace muchos años”. Además aclaró que la solicitud no obedece a una interna política.

“Veníamos hablando con algunos colegas sobre la situación del IPS. De seguro van a querer justificar lo injustificable. Entonces mi criterio es solicitar la renuncia o remoción de ellos. Es una declaración política del Senado que puede darse el día de hoy. Esperamos que si se da el presidente pueda entender esa situación y proceder de la misma manera”, refirió.

“En IPS hay una anarquía que no puede seguir así. No creo que cortarle erróneamente la pierna a una persona humilde sea una interna política. Esto no es cuestión de interna”, afirmó.

“Esto es una realidad de la inoperancia, corrupción y anarquía que está pasando en el IPS”, dijo.

Sobre Lilian Samaniego y su supuesta influencia dentro del IPS:

“Ella quita, mueve y remueve gente. Pone a personas de su entorno en lugares estratégicos. Hace lo que quiere ahí”, sentenció.

