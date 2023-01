Pedido de impugnar candidatura de Lugo debe ser rechazada in límine, afirma apoderado

El apoderado General de la Concertación, Rubén Ocampo aseguró que el pedido de impugnación de la candidatura al Senado de Fernando Lugo presentada por el abogado Theodore Stimson debe ser rechazada in limine por la Justicia Electoral. “No tiene legitimación jurídica ni política”, dijo.

Ocampo mencionó que tiene la información que el abogado Theodore Stimson presentó un pedido de impugnación de la candidatura de Fernando Lugo ante la Justicia Electoral, según consta en un cuaderno de entrada.

“El peticionante Stimson no tiene la legitimación procesal activa para presentar impugnación alguna contra Lugo ni contra nadie. Él participó en las elecciones internas del Partido Liberal pugnando por un cargo en el Senado, recibió 612 votos y salió sexto en su propia lista”, comentó.

“Las cosas no suceden al azar, aquí hay un grupo político bien definido que pretende sacar al presidente Lugo de la carrera por el Senado de una manera u otra. Este es el primer intento que lo están haciendo ante la Justicia Electoral, esto no corre jurídicamente y políticamente nosotros estimamos que esto viene del Grupo Cartes, que no se animan a presentar una impugnación entonces utilizan a Stimson”, aseveró.

Refirió que la candidatura de Lugo no tiene “vestigios” para ser impugnada. Aseguró que el exmandatario no tiene imposibilidad ni inhabilidad para ser candidato al Senado.

