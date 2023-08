Payo sobre la denuncia de Cartes: “Él no tiene las bolas para dar nombres, juega detrás del telón”

Manifestaciones de Paraguayo Cubas, Presidente del Partido Cruzada Nacional: “La Fiscalía se le pone a de cuatro a Cartes y van a investigar a cualquiera, porque cuando nosotros los abogados hacemos una denuncia contra personas innominadas después vamos acercando a la Fiscalía las pruebas. La Fiscalía va a tener seis meses para investigar o va a recibir la orden de que se prorrogue otros seis meses”, explicó el abogado. “Como no va contra nadie en particular nadie le puede acusar como denuncia falsa. Va a llegar un momento, y no es un rumor, donde se va a plantear la cuestión de que no va a poder ser extraditado”.

“La tercera parte de la jugada es una Constituyente donde van a jugar a tener la mayoría de los asambleístas, que son 125, con el objeto de que Cartes pueda ser reelecto en el futuro”, afirmó Cubas.

“Él no tiene las bolas para dar los nombres de las personas porque juega detrás del telón, porque si yo voy a hacer una denuncia contra alguien pongo nombre y apellido, número de cédula, dirección, pero estos narcotraficantes como Cartes no son capaces de poner eso”.

Sobre Efraín Alegre: “La jugada de Efraín era forzar dos convencionales para que los culpables de la división sean los otros y no él, entonces me parece muy atinado lo que está ocurriendo”