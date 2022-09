Payo Cubas: “Éramos los hijos bastardos de la Concertación que se tiñó de azul”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La Concertación nos abandonó a nosotros. Éramos los hijos bastardos de la Concertación y se tiñó de azul. Lo peor de todo es que engañaron a la población”, sentenció.

“Se van a ir al mazo en cuanto a participación. ¿Quién va a surgir de allí?. Efraín Alegre y su dupla le hacen bastante daño a la Concertación”, aseveró.

“No voy a buscar el 5% de votos de esos poderes fácticos, y ¿cuál es el costo? que no aparezca en los medios y eso no me calienta. Sólo desde Radio Ñandutí me quieren entrevistar”, aseguró.

