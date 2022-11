“Fue tormentoso” Pati Ginzo denuncia por acoso sexual a propietario de una conocida peluqueria

La periodista y escritora Pati Ginzo denunció al propietario de una conocida peluquería por presunto acoso sexual. Dijo que los hechos se agudizaron cuando dio a conocer la noticia de su embarazo. “Desde el punto de vista emocional me sentí muy afectada", dijo.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No elegí estar en esta posición, me tocó estar en esta situación en pleno estado de embarazo. No me queda de otra que dar un paso al frente y dejar de lado estigmas”, expresó.

“Fue una experiencia mala y grave lo que pase durante unos tormentosos meses. Desde el punto de vista emocional me sentí muy afectada”, relató.

“Uno de los propietarios de la peluquería en la que yo trabajaba tenía ciertas actitudes que no corresponden entre empleado y empleador. Nosotras las mujeres no tenemos porque soportar malos tratos ni acosos”, contó.

Comentó que trabajó en el lugar como Jefa de Marketing por unos meses que calificó como “tormentosos”.

