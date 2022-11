“Parecía un chisme de pasillo” la información del supuesto paradero de Óscar Denis, dice diputada

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El manejo de la información es lamentable, ya no sabemos a estas alturas quién sabía y quién no sabía porque hay personas que desmienten, otras dicen nunca nos enteramos, otros dicen que sabíamos pero no se porque se activó ningún protocolo”, acotó.

Apuntó que cuando “escuchaba las declaraciones de esta señora y parecía chisme de pasillos, imaginante manejar la información del supuesto paradero de un exvicepresidente de la República del Paraguay como si fuera un chisme de pasillo ‘y si la conté a fulano y acá está el whatsapp no se que”.

Ante está situación dijo estar muy apenada y recalcó que “siento mucha vergüenza y pedir disculpas a las víctimas de este suceso que son las hijas del exvicepresidente Denis, lamentable desde todo punto de vista”.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias