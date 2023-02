Paraguayo se salva de milagro de un terremoto en Turquía: “Me despertó mi ángel”

Ramón Ayala, estudiante paraguayo viviendo en Turquía, contó que se viven momentos de terror ante el terremoto de magnitud 7,8 que azotó el país este lunes. Relató que en varias ciudades se observan edificios derrumbados. Hasta el momento, se registran más de 500 fallecidos a raíz del sismo. “Me despertó mi ángel”, expresó el compatriota a la 1020 AM.

“En la provincia donde estoy no hay edificios caídos, pero igual se recomienda de salir para realizar actividades necesarias. Yo creo que me despertó mi ángel, me desperté muy temprano, a la madrugada y eso fue raro”, afirmó.

“En varias ciudades cercanas a Siria es donde se vivió de manera más fuerte el terremoto. Se prendió un pedido de ayuda internacional ante esto. Es un país donde tiene estas catástrofes, hacen simulacros de terremotos porque se dan en algunos casos pero no con tantos fallecidos como ahora”, sostuvo.