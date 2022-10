Paraguayo que vive en África solicita ayuda a las autoridades para regresar al país

Escuchá esta Noticia en Audio.

Mendoza relató que tiene discapacidad (le amputaron una de sus piernas) y eso le dificulta trabajar normalmente, indicó que no tiene documentos y no recibe respuesta del embajador paraguayo de África del Sur para una ayuda. Apuntó que a partir de noviembre ya puede solicitar para su pasaje, sin embargo, necesita dinero para comprarlo, esta habilitado el +258 84 252 7295 ante cualquier consulta.

“Estoy condenado a ocho años, estoy con libertad condicional desde el 2020 pagando USD 500 dólares con la ayuda de familiares, quiero volver al país pero no tengo recurso económico y no estoy trabajando. Estoy indocumentado, el lunes me fui junto a una jueza, le pregunte mi situación si podría retirar para pasajes y me dijeron que si”, manifestó.

“Tengo una amputación con una pierna ortopédica lado derecho desde el 2013, soy huérfano de padre, soy padre de familia y tengo cinco hijos, soy del Alto Paraná barrio 24 de octubre. Pido a la ciudadanía al presidente de la República, al presidente de Corte Suprema de Justicia, estoy cerca del océano Índico (Mozambique)”. señaló.

“Estoy pagando alquiler, es difícil mi situación, no estoy trabajando y la Embajada de acá no se mueve tanto, Joaquín Gómez se llama (África del Sur). Yo estuve condenado por tráfico de drogas”, aseveró.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias