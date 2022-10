Paraguayo Cubas afirma que el incendio del TSJE fue para “boicotear” las elecciones

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hoy como están las cosas el aparato pierde las elecciones y creo que hubo un boicot desde mi modesta lógica. En el peor de los casos hay que hacer un juicio político a los miembros del TSJE, a los nuevos y a los viejos”, afirmó.

“Cómo es posible que las mangueras no tengan presión ni agua, no había sistemas contra el incendio. Se gastaron miles y miles de millones en ese edificio y resulta ser que no tenía los planos aprobados”, sostuvo.

Sobre elecciones:

Cubas sostuvo que las encuestas se marcan en las calles. “Pido que pongan en una esquina a Efraín, en otra a Euclides Acevedo y se va a ver como se va a calibrar la sensación, esas son las verdaderas encuestas”.