Paraguay se destaca en gestión ante la UNESCO

“Tuvimos la importancia de planificar, de ponerse metas antes y en el desarrollo de la gestión de tratar de lograr las metas. En la gestión es muy importante la planificación. Todos los desafíos estaban ahí, tenemos muchas satisfacciones entre ellas Berta Rojas, que presentó su libro Legado que fue premiado con el Grammy”, relató.

“Nunca debemos cansar de debatir en el marco del respeto”, expresó la embajadora embajadora de Paraguay ante la UNESCO, Nancy Ovelar, sobre las situaciones planteadas en lo cultural.

“Admiro a la gente que se convierten en embajadores de nuestra cultura, la gente cree que nosotros pagamos todo y no tenemos tanto presupuesto. Como sociedad debemos trabajar por el desarrollo cultural, no hay que tomar la cultura como algo que no tiene valor, es una inversión”, sostuvo la embajadora ante la UNESCO.

Habló sobre la trascendencia que tiene nuestro país, “somos miembros del consejo ejecutivo de la UNESCO, somos nuevos miembros del comité del patrimonio cultural y material”. manifestó.

“Fue un año intenso, inauguramos una iniciativa que llamaos diplomacia gastronómica, los paraguayos que migran terminan lanzándose a la comida para darle elementos sólidos, la comida es cultura”, expresó.

“El tema ha sido la participación del capital no estatal en la educación la UNESCO es un espacio grande que produce conocimiento, que es sobre todo un espacio de intercambio de cooperación”, mencionó.

“A mí me preocupa porque veo que cada vez más se polariza y la gente se pelea por vyroreises, se instala climas de intolerancia, de enfrentamiento, nuestro trabajo apunta a posicionar al Paraguay desde su acervo cultural mas importante como su música y su lengua”, sostuvo.