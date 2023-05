Paraguay no puede arreglar sus problemas porque las instituciones no funcionan, afirma Desirée

La senadora Desirée Masi criticó a los organismos estatales por la supuesta falta de competencia. "En Paraguay no se pueden solucionar los problemas de Paraguay porque no funcionan las instituciones", disparó.

La senadora dijo que es una vergüenza que muchos compatriotas tengan que recurrir a organismos internacionales buscando justicia.

Citó casos en los que supuestamente no se hace lo que se debe como en el de Jorge Bogarín.

Además destacó la falta de competencia a la hora de buscar a un menor desaparecido. “Cuando hay un niño desaparecido están involucradas varias instituciones pero no funciona el sistema. A veces cuando un menor desaparece y es encontrado después de unos meses se deja todo a la deriva, eso no puede ser se tiene que hacer un seguimiento del caso. Se deben investigar todos los detalles del caso. Se debe buscar un vínculo familiar y se debe hacer una evaluación integral de la situación. El menor no es un objeto”.