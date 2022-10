Paraguay es el mayor exportador de Chía en el mundo: “Una bolsa de 1.000 kg cuesta casi USD 2 mil”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Siempre trato de valorar para que la gente dimensione lo que vale y cada bolsa de 1.000 kilos cuesta G. 15 millones aproximadamente. En el año 2009 trajimos las primeras bolsas de chía de Bolivia y se empezó a producir en Paraguay, luego nos convertimos en el mayor exportador de chía del mundo”, comentó.

“Paraguay tiene un suelo y clima privilegiado, esta semilla se adaptó muy bien a nuestro clima. Rápidamente los agricultores adoptaron la cultura de sembrar chía llegando en algunos años a sembrar unas 100.000 hectáreas”, manifestó.

Manifestó que la semilla se siembra en todo el país, pero se concentra mayoritariamente en Alto Paraná, San Pedro y zona de Filadelfia.

