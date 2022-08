“Para llegar donde estoy no necesité mover la colita, ni a mi marido le muevo”, arremete Rocío Abed

La diputada Rocío Abed sostuvo que para ganarse una banca en la Cámara Baja no necesitó “moverle la colita a alguien” refiriéndose a sus declaraciones donde afirmaba que "mueve la colita" cuando ve al expresidente de la República, Horacio Cartes porque "compró y conquistó su corazón". Aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto.

“Para llegar donde estoy no necesité moverle la colita a alguien, ellos introdujeron la frase, no es una frase mía, ni a mi marido le muevo la colita. Tengo mi autonomía, reivindico el derecho de las mujeres y que debemos ocupar los lugares que nos merecemos por nuestra capacidad”, afirmó.

Aseguró que “era una metáfora porque ellos introdujeron la frase, el perro es el símbolo de la lealtad y fidelidad. Aclaré que nunca vi la billetera de don Horacio Cartes. No ando moviendo la colita por la vida, es una metáfora que sacaron de contexto, esto no se adecua a mi perfil”.

La legisladora sostuvo que le beneficia el “protagonismo mediático”:

“Me encanta la propaganda gratis, estoy en campaña, no hay propaganda mala. La verdad que salió, no es acorde a mi perfil, se sacó de contexto, esa frase realmente la introdujo Colym Soroka estábamos conversando y él dijo ‘van junto a Marito muchos diputados cartistas, le rujen y le mueven la colita’ no fue de forma literal”, disparó.



