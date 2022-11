Padres de una escuela de Asunción denuncian “inacción” de autoridades ante casos de abuso sexual

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hoy vamos a estar manifestándonos ante la inacción total de la Justicia , del MEC, de la directora, porque no fuimos informados en ningún momento de lo que estaba pasando, dicen que va a activar el protocolo pero no lo activaron. No se hizo la identificación temprana dentro del aula”, declaró.

Denuncia de los hechos

“Ayer recibí un mensaje donde me dicen que hoy hay reunión para cierre de año lectivo, le escribo a otra mamá si esto es para una boludez porque yo no voy a ir porque no puedo dejar mi trabajo. Me dijo que hubo tres abusos en el colegio por parte de niños mayores y eso es muy grave”, especificó.

“Me voy a la reunión a las 15:00 horas y desde el Ministerio una de las supervisoras se reía, no se que le causaba risa, nos daban las vueltas, estaban dos supuestos abogados, no dejaron entrar a la prensa. Lo único que nos dicen es que están bajo protocolo y no pueden decir nada”, mencionó.

“La directora se encuentra con prisión domiciliaria porque no quiere hablar, se le va a imputar a otra profesora más, le dijo a la madre del nene (de una de las víctimas) que deje asó porque eso no es un abuso que le golpeen a tu hijo, que le masturben, que le metan el dedo en el ano en la boca”, enfatizó.

“La madre del menor dijo que su hijo en el auto ahí pasa el que hizo tal cosa, los agresores siguen asistiendo a clases y rindiendo siendo ellos los que no deberían entrar a la institución porque están en peligro los otros niños”, concluyó.

