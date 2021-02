Padres de alumnos de colegios públicos rechazan vuelta a clases presenciales por falta de garantías: “Nos ponen entre la espada y la pared”

Desde la Federación Nacional de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay expresaron su rechazo al retorno a las clases presenciales, que será implementado por el Ministerio de Educación dentro de la modalidad híbrida para el año lectivo 2021, ya que no habrían garantías para los alumnos ni tampoco la infraestructura necesaria.

Francisca Monges, representante de la federación, manifestó que el protocolo no fue socializado y cuestionó que a los padres no se los haya tenido en cuenta para su elaboración. Asimismo mencionó que algunos de los puntos que establece son inaplicables. “Son muchísimas las cosas que tenemos temor y responsabilizamos al MEC por la falta de directrices y coherenica hacia su comunidad”, expresó.

Asimismo dijo que los padres que están en dicha federación no enviarán a sus hijos a las clases presenciales y que optarán por las virtuales, pese a sus falencias. “Nos ponen entre la espada y la pared, estamos desorientados porque es la salud de nuestros hijos. Salud no nos garantiza ni medicamentos ni camas y el ministro de Educación no nos va a conseguir ningún espacio en los hospitales”, comentó.

More Entradas for Show: Las primeras Noticias