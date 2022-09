Paciente con diálisis solicita ayuda al presidente para la construcción de una casa propia

Escuchá esta Noticia en Audio.

La mujer contó que tres veces a la semana acude al Hospital de Clínicas para realizarse la diálisis, se moviliza utilizando las plataformas de vehículos ya que cuando camina causa agotamiento. Explicó que tras estos problemas actualmente no está pudiendo pagar el inquilinato donde reside.

“Soy paciente con diálisis hace 20 años en el Hospital de Clínicas, estoy pidiendo a la ciudadanía y al presidente de la República Mario Abdo Benítez si me pueden regalar una casa. Tengo problemas en el lugar donde estoy viviendo, problemas de salud, necesitó donantes de sangre de cualquier tipo”, detalló.

“Yo no trabajo porque tengo el brazo hinchado, estoy usando un catéter donde me hago la diálisis, 15 días atrás me habían operado, me sacaron y pusieron otro, todo eso bajo mi hemoglobina”, comentó.

“Voy en bolt o uber al hospital para dializarme los lunes, miércoles y viernes porque no puedo caminar, si lo hago me agito”, mencionó.

