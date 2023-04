Escuchá esta Noticia en Audio.

En el marco de una denuncia contra el yerno de Lugo, Luis Paciello declaró que todo se trata de una “fábula que no tiene ningún sentido, pero no me extraña viniendo de esta señora que busca atención. Tiene una obsesión contra mi persona”, expresó.

Paciello señaló que el adolescente de 15 años en cuestión, tiene una buena relación con su padre y que “se va a la casa de su papá cuando quiere, y siempre Lugo lo recibe”, sin embargo, aclaró que en el caso de Carrilo, “ella no tiene ningún tipo de relación con el ex mandatario, está siendo utilizada en una agenda política en mi contra para generar algún ataque”, manifestó.

Finalmente, el titular del Partido Patria Primero, dijo que antes de tomar alguna contramedida “hablaré con el senador, y esperemos que estas situaciones familiares se resuelvan en casa y no termine en un show que no tiene ningún tipo de sentido”, finalizó.