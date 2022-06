¡Otro golpe al bolsillo! Precios de los combustibles volverían a aumentar G. 1.500 

Escuchá esta Noticia en Audio.

Toñanez señaló que desde el gremio están solicitando la reducción del Impuesto Selectivo de Consumo, ya que a su criterio esa medida beneficiará a la población en general. Sin embargo, mencionó que no hay interés de las autoridades en tomar dicha decisión. “Estamos en campaña política, ellos no quieren aflojar un guarani, no les interesa”, dijo.

El mismo explicó que si se reduce el ISC todos los emblemas deberán adherirse a dicha medida, independientemente al monto que sea.

