Otra denuncia de irregularidad electoral

“Me llamó la atención de estas elecciones fue que cuando se cerró a ultima hora, cuando dieron ya el resultado, el TREP faltando ya casi 0,5% del cierre total del conteo yo llegué como número 23 como candidata a la senaduría. Dieron como resultado 12 mesas faltantes y 577 votos a computar y muy llamativamente en esas 12 mesas aparecieron los votos al candidato que estaba detrás mio”, dijo la candidata a senadora.

Solicitó que se analice la frecuencia del tiempo del voto en la Escuela Valois Rivarola del distrito de Acahay, Paraguarí. Ya que, según explicó, en una sola mesa aparecen 30 votos, cuando en las demás mesas solo había 2 o 1 voto en el mismo horario.

“No fueron las 12 mesas lo que ellos me cargaron, me cargaron 13 mesas y si la Justicia Electoral ya dijo que faltaban 12 mesas ¿Por que ellos se tomaron la atribución de cargar 13 mesas, eso lo que me llamó la atención. Además cuando se estaba haciendo el juzgamiento en el TEI yo presenté mesas que se podían anular pero a nadie le dio lugar”, sostuvo.