OTEP – SN cuestiona presupuesto aprobado para la educación en el 2023

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La OTEP – SN con lo que ayer se aprobó para el presupuesto de educación no estamos de acuerdo, cuestionamos las formas de distribución de la riqueza a favor del pueblo. Crea 1400 empleos nuevos, tiene 1500 recategorizaciones, te dicen que no hay plata para la alimentación escolar, que no hay plata para capacitación y que no hay plata para infraestructura”, refirió.

“Hay una contradicciones de hacia donde ellos envían la plata, pero para sobornar y seguir con la politiquería barata si hay recategorizaciones. Pero donde debe ir el canal correspondiente que es necesario no lo hacen”, acotó.

Expuso que será muy difícil que exista un desarrollo en el país ya que no se invierte lo requerido por las Naciones Unidas que es el 7% del PIB.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias