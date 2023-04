Óscar Stark acusa de “negligencia o de ocultamiento de datos” a funcionario por extravío de datos

Escuchá esta Noticia en Audio.

“También (genera) la duda de si eso no tuvo fin ocultar alguna manipulación que se hizo sobre los datos, él dice que no y seguramente tendrá la posibilidad de defenderse y contar su historia en las instancias que correspondan, pero no puedo dejar de sospechar que en una situación como la actual que hacemos una investigación profunda de lo que pasó esto no haya sido de negligencia o de un ocultamiento de datos”, aseveró.

“Realmente no se perdió ningún dato, tenemos una base de datos de producción en un servidor externo en la nube, la que sufrió un daño es la de replica, es una copia de lo que se hace de la base de datos de producción principal”, afirmó.

Sostuvo que “genera sospecha que justamente ocurrió en este momento donde estamos solicitando muchos datos. No va a ser tan fácil sacar toda la información que requerimos, la información esta, vamos a sacar igual y vamos a hacer otra vez en caso que no podamos recuperar esos datos”.