Óscar Denis cumple 75 años y su familia lamenta no tener avances: “En el lugar donde se encuentre le deseamos un feliz cumpleaños”

Reclamó que las autoridades nacionales prosiguen sin brindar mayores datos sobre lo acontecido. Cuestionó que no otorgan propuestas para continuar con los operativos de búsqueda y aseguró que solo la familia se encarga de proporcionar opciones mientras que ellos estudian jurídicamente y luego rechazan.

En ese contexto, ratificó que los gobernantes deben de permitir la intermediación de la Cruz Roja Internacional. Cabe recordar que, la posición del Gobierno es que no pueden solicitar la cooperación de la misma alegando que se le daría el estatus de beligerante al EPP.

Además, reiteró el pedido de libertad para su padre, Edelio Morínigo y Félix Urbieta secuestrados por el EPP y aseveró que a su criterio hay una falta de voluntad política.

“No nos dicen una respuesta contundente, nos dicen que es una manera de operar y otros nos dicen otra cosa, pero nosotras siempre tenemos esperanzas. Cuando ocurrió este hecho nos dijeron que existen dos tipos de secuestro: el político y financiero. Nosotros ahora sacamos la conclusión de que es un secuestro político”.

“Aún no tuvimos contacto con el nuevo canciller, pero sí tuvimos contacto con el nuevo ministro del Interior y en unos días tendremos una reunión con él. Mi conclusión es que hay falta de voluntad política. La familia no tiene que dar propuestas, tienen que dar desde el Gobierno, no es que deben de estudiar jurídicamente y luego rechazar”, afirmó.

“Hace unos días fuimos al CODI y preguntamos por las tareas que están haciendo. Nos dijeron que se dividen en varios puntos, yo no puedo ingresar hasta donde dicen que están”, señaló.

