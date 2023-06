Ordenan intervención a la administración del intendente de Ñemby

Escuchá esta Noticia en Audio.

Una de las comisiones favorecidas fue la del Barrio Caaguazú, quienes habrían recibido alrededor de 500 millones de guraníes en septiembre del año pasado.

Olmedo justificó esa transferencia diciendo que es una comisión muy “ordenada y trabajadora”, y que ese barrio en particular fue “abandonado” por otras administraciones.

El intendente dijo no temer al control ya que es “un hombre de familia que no se ensuciaría con irregularidades”, a la vez de destacar que no está “enojado” con la Junta.