El doctor Nelson Mitsui, director del INCAN, manifestó que solicitó una auditoría médica tras la denuncia de maltrato de un médico a una paciente oncológica. No obstante, alegó que “no hay registro ni ficha” de la mujer en el nosocomio.

“Solicitamos una auditoría médica puntual de este caso y eso está en curso. Paralelamente realizamos una investigación interna, no encontramos registro ni ficha de la paciente, podemos decir que esa paciente no fue atendida formalmente dentro del hospital”, expresó.

Mencionó que la paciente recibirá los medicamentos que solicitó en “tiempo y forma”.

Sobre denuncias de maltrato por parte de médicos a pacientes oncológicos:

“Reasumí está dirección hace dos meses y no recibí quejas ni denuncias de maltrato en general. Recibo denuncias de otro tipo como por falta de insumos”, dijo.

“La gente que tiene un trato digno se tiene que acercar a la Dirección y tomaremos cartas en el asunto”, refirió.

¿Se tomó alguna medida contra el jefe de Servicios de Oncología, el doctor Alarcón?

“No puedo tomar medidas si no hay sanciones. Él es un médico con 45 años de antigüedad. Atiende en promedio a 80 pacientes por semana. Si lo aparto del cargo, estaría tomando medidas disciplinarias que no me corresponden”, culminó.

