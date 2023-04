Opa la plata y opa el amor: Mujer denuncia a su ex de endeudarla para su candidatura

Soledad Ruíz Díaz, escrachó a su expareja sentimental a través de las redes sociales, manifestando que el mismo habría retirado un préstamo de una cooperativa a su nombre.

“Desde hace 9 meses que no se encuentra pagando, pero mientras que no piense pagar no pienso borrar la publicación”, fustigó Díaz.

“Habló con el para que pague y me dice que va a conseguir. Nunca se negó pero no paga”, agregó.