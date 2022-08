Obra de la avenida Molas López tendría “sobrecosto”, según concejal

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El costo de esta obra es de G. 67.000 millones. Pero posiblemente tenga una modificación y sufrir un sobrecosto. Una de las razones es el tema que sobre Molas López hay muchas aductoras de la ESSAP que son caños que llevan agua potable que no se pueden mover y eso inicialmente no se sabía porque no se hicieron las inspecciones subterráneas”, mencionó.

“Se tenía previsto que el desagüe tuviera una profundidad de dos metros y medio pero al encontrarse estas aductoras la excavación aumentó a cuatro o cinco metros en todo el trayecto. Eso multiplicado aumenta el costo de la obra”, dijo.

“Nosotros solicitamos todos los antecedentes y estudios de la obra. Existen estudios de diseño de la alcantarilla, no encontramos el cálculo de los sumideros que serían como las bocas de desagüe por donde se capta el agua. Pedimos que se vuelva a hacer un estudio para ver cuánto es la capacidad y necesidad de sumideros”, refirió.

Los trabajos en la zona generan embotellamientos y molestias a los pobladores de las inmediaciones.

