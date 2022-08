Obdulia Florenciano, mamá de Edelio Morínigo: “Ya perdí las esperanzas de ver a mi hijo”

Ña Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morínigo que hace 8 años aparece como secuestrado por el EPP, sostuvo que “ya no tengo esperanzas de ver a mi hijo, ya es un caso cerrado”. Por otra parte, confirmó que le ofrecieron cargos políticos los cuales ella rechazó ya que dice que “no está preparada”.

“Ya no tengo esperanzas de ver a mi hijo, ya es un caso cerrado. Si él estaba con vida se iba a comunicar conmigo, ipukuma hace 8 años ya de su secuestro.Llamó y no me dicen nada, Silencio total por parte de los secuestradores, señaló.

“Yo quiero saber dónde está nomás, queremos sepultarlo de buena manera, a nosotros nos dijeron luego (los del EPP) que iba a seguir siendo prisionero de sangre”, relató.

¿Candidata a algún cargo político?

“No tengo posibilidad, hay que tener plata para eso, me ofrecieron pero no estoy preparada. Me invitaron para candidatarme para la Cámara de Diputados”, puntualizó.

