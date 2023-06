Números para la Presidencia del Senado están cerrados con fuga de liberales y Penner, dice Kattya

“Patrick entiendo que está con nosotros, pero no quiero ser vocera de nadie, nosotros confíamos que tenemos un espacio. Acá hay ofrecimientos de cargos y en otros casos de mantenimiento de cargos de operadores”.

“En este momento creo que los números ya están cerrados, hay que ser realistas y no generar en la ciudadanía una expectativa que no existe. Con la fuga de estos liberales y Orlando Penner prácticamente podemos decir que no tenemos margen”.

“Vamos a conocernos en la gestión, tenemos una línea democrática y republicana, vamos a ver que ellos van presentando a lo largo de su gestión”, declaraciones de la senadora electa, Kattya González.