Nulo apoyo a las CODENI por parte de autoridades para brindar asistencia a niños, afirma experto

Anibal Cabrera, responsable de la Dirección Ejecutiva en Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), manifestó que la mayoría de las CODENI no cuentan con el apoyo de las autoridades y con personal capacitado para ayudar a las familias que necesitan asistencia en pos de un mejor cuidado de los menores de edad.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Cabrera apuntó que esto se ve acentuado “en los últimos casos de fallecimientos de bebés de 4 y 2 meses y hechos de violencia, que reflejan una falta absoluta del Estado de generar servicios de protección social y de cuidado a la población de menores”.

¿Por qué no funcionan?

“Las CODENI que son las consejerías de la niñez y adolescencia se supone que son espacios que tienen que generar prevención y decir a las familias para acompañar el cuidado y la crianza de los niños y niñas”, explicó.

“En la práctica no funcionan porque muchos municipios no hay las oficinas o el equipo técnico y personal no está capacitado, especializado. La gente trabaja sin internet, sin computadoras”, puntualizó.