Nuevo golpe al bolsillo: En una semana se reajustaría G. 700 a 800 los precios de los combustibles

“Puede ser que en una semana haya reajuste del precio. Pero debería ser como mínimo unos G. 700 a 800. Estamos comprando productos a precios caros y estamos vendiendo más barato de lo que estamos comprando, eso tiene su limite”, aseveró.

“El precio internacional bajó durante tres días. Hoy las tendencias son alcistas de vuelta. El crudo estaba en USD 110, bajó a 98 y ahora nuevamente está en USD 105. Entonces es imposible que se pretenda alguna baja de precio”, afirmó

“Para poder hablar de bajar el precio nacional tiene que bajar a USD 90 o 92, sino no se puede bajar. Y ahora está en 105 de vuelta. Bajo durante tres días y después empezó a subir de vuelta”, sostuvo.

Mencionó que “los productos que estábamos recibiendo son aquellos que compramos hace 45 días. Son productos a precios bastantes altos”.

“Invertir en refinería no tiene mucho sentido a no ser que sea para distribuir no solo en Paraguay, sino en el Sur de Brasil y Norte Argentino. Sino no tenes mercado para un a refinería, nosotros no somos suficiente mercado”, refirió.

“No hay forma de pedir rebajas con los precios internacionales actuales. Si Petropar hace esa rebaja en detrimento de sus márgenes va a vender con una pérdida bastante grande. Petropar es de todos pero no es de nadie”, aseguró.