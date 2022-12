“Nos tomó un tiempo retomar las riendas” de la Defensoría del Pueblo”, dice funcionaria

Escuchá esta Noticia en Audio.

Rojas explicó que se debió realizar un corte administrativo para que Rafael Ávila asuma como nuevo defensor del Pueblo tras la destitución de Miguel Godoy, que había renunciado porque iban a someterlo a juicio político en la Cámara de Diputados. Indicó que otras de sus compañeras volvieron a su cargo respectivamente.

“Se debió hacer un corte administrativo para que asuma el nuevo defensor, vino aquí hasta Caaguazú y me repuso a mi cargo como delegada. También otras dos compañeras que fueron destituidas”, contó.

“Hubo varios casos de planillerismo y a todos ellos se les destituyó, todo se hizo de forma lenta, el nuevo defensor había dicho que su principal objetivo era limpiar la institución”, aseveró.

¿Cómo quedaron las denuncias contra Miguel Godoy?

“Siguen siendo investigadas, muchas no avanzaban porque él chicaneaba mucho, se sumó nuevas denuncias. El doctor Miguel Godoy me mensajeó una vez por WhatsApp pidiéndome disculpas, le dije que está todo bien y que no le guardo rencor, no creí en sus disculpas”, acotó.