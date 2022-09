“No son locales del PLRA, son locales de los partidos de la Concertación”, dice presidente del TEI

José Rafael Rojas, presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Concertación dijo que los locales de votación en las internas, no son locales liberales, sino de todos los partidos concertados. Según explicó esto se hace para tener un mayor control sobre las elecciones.

“La firma del convenio no es solo con el Partido Liberal. Hasta hoy tenemos alrededor de 5 partidos que decidieron llevar a cabo sus procesos electorales internos dentro de la Concertación. No son locales liberales, son locales de la Concertación. El primer requisito fue, que para que puedan votar los cargos concertados, tienen que estar físicamente en los lugares de la Concertación”.

“Hemos enviado notas a cada partido que integra la Concertación, en donde tienen 48 horas para contestar si tienen el deseo de incorporar sus locales. Normalmente estos locales son escuelas públicas o salones municipales, no son locales del PLRA, son locales públicos”.

Según explicó el presidente del TEI, lo que se quiere lograr es que se vote en un solo lugar físico.

“Hasta hoy no pudimos obtener la comunicación de partidos importantes que van a integrar los locales de la Concertación, para nosotros esto es primordial, porque lamentablemente si no vienen a votar en los locales de la Concertación, no podrán votar al cargo de presidente de la República y otros cargos concertados, como diputados y gobernadores. Siempre se buscó esto, con el padrón abierto, para que la gente participe. Sería triste que los partidos queden fuera, se aclara que todas las personas de 18 años pueden votar”.

“A partir de la exigencia del TSJE de que los partidos políticos no puedan usar los padrones de la Concertación que fue lo que a nosotros nos complicó, no coincidimos, pero lo respetamos, esto nos permitió, a partir de la firma del convenio nos va a permitir armar el padrón de la Concertación que estará dividido en el padrón liberal, el padrón de Patria Querida, y todos los afiliados”.

“Los partidos tendrán su mesa y el elector afiliado a un partido va a votar en su mesa, va a votar a la candidatura concertada y la de su partido”.

“El presidente del TEI dijo que este convenio facilitará el control sobre los partidos. Contó que serían 7 partidos concertados. “Tenemos la expectativa que se una el partido Encuentro Nacional”

“En el caso de los partidos que no entren en la Concertación, hay dos situaciones, sus afiliados estarán también en el padrón de la Concertación y no podremos excluirlos y la segunda cuestión es que no podrán votar los cargos concertados”.

