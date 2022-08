“No podemos tener un baño en medio por un niño que no sepa cuál es su sexo”, afirma Brunetti

El exministro de Educación y candidato a la Vicepresidencia de la República, Juan Manuel Brunetti sostuvo que en las escuelas “no podemos tener un baño en medio por un niño que no sepa cuál es su sexo”. Pidió a la ciudadanía que “no se metan con los niños, cuando sean mayores discutirán todo lo que quieran".

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Recibí muchos ataques de gente que decía que trataba de meter ideología de género a través de un plan que se llamaba transformación educativa”, dijo.

“La transformación educativa no tiene nada que ver con la ideología de género”, aseveró.

“En la escuela no podemos tener un baño en el medio por algún niño de 10 años que todavía no sepa cual es su sexo, eso no vamos a permitir en el Paraguay mientras estemos en el Gobierno”, mencionó.

“Quiero decirles que por favor no se metan con los niños, cuando sean mayores podemos discutir todo lo que quieran”, agregó.

More Entradas for Show: Franja Roja