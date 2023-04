“No podemos arriesgar todo, la prioridad es mantenernos en Primera” dijo el presidente de Tacuary

Jorge Cáceres, presidente de Tacuary afirmó que actualmente la prioridad del club es “mantenerse en Primera División” y no pueden arriesgar a sus mejores jugadores en todos los torneos.

Aseguró que respetan a todos los torneos como lo son la Copa Sudamérica pero sostuvo que la necesidad que tienen es la de mantenerse en Primera, no quieren arriesgar a sus jugadores y no llegar de manera optima a partidos como el que se dará ante Cerro Porteño, teme no tener el rendimiento deseado en los siguientes encuentros, por lo cual buscan priorizar el campeonato local y mencionó que “si se dan los resultados tal vez podrían meter el equipo titular en algún partido.

Finalizó diciendo que “esta situación está conversada con los mismo jugadores y no hay ningún problema”