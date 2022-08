“No nos dedicamos a eso (cultivo de marihuana), somos gente de bien y trabajadora”, afirma Castro

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Siempre caen sobre nosotros las acusaciones, porque nosotros estamos en Marina Cue desde los conflictos del año 2012”.

“Ellos me acusan de liderar un grupo de personas desde que salí de la cárcel. Nosotros salimos de la cárcel sin culpa. Nos habían culpado de invadir propiedades privadas. Se comprobó que esas tierras no eran de los Riquelme. Luego quisieron programar la ley de la reserva ecológica Yberá pero para nosotros eso no existe. Marina Cué se donó en el año 2004 para la reforma agraria, mediante el expresidente Nicanor Duarte Frutos”.

La comunidad exige la ocupación de estas tierras, son personas sufridas. Siempre somos amedrentados. Entendemos que tiene que haber una comisión vecinal. Esto se hizo. Esta gente se adueñó de estos lugares. Cuando estas tierras deben ser para las personas que realmente lo necesitan siendo que ellos no las estaban usando. Omar Benítez, uno de los propietarios (la tierra le fue dada por Martina Paredes). Cuando las personas fueron encontraron a personas armadas.

Es muy injusto lo que está pasando y nos quieren acusar. Nos nombraron como el clan Castro para seguir acusándonos.

Sobre el cultivo de la marihuana: “No nos dedicamos a eso. Nuestra lucha es por la recuperación de las tierras. No somos delincuentes, somos gente de bien y trabajadora. Nosotros levantamos Marina Cué”.

“Trabajamos en la tierra, cultivamos mandioca, las personas saben eso, esto saca adelante a las familias y nos da una vida mejor”.

