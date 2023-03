No más subsidios a empresarios de transporte: Rubén Rubin propone que se transfiera al usuario

Ante la crisis del sistema del transporte público, el candidato a diputado por Central, Rubén Rubin propone un proyecto con diez ejes para subsanar esta problemática. Entre ellos plantea que el subsidio sea depositado directamente al usuario y ya no a las empresas.

“Nosotros planteamos el horario escalonado, el transbordo gratuito de buses, paradas intermedias, tren de cercanías, estacionamiento tarifado y crédito a largo plazo para inversión en la flota de buses en caso de seguir con el modelo público/privado”, explicó.

¿Cómo mejorar el sistema de transporte público?

“Tengo un proyecto con diez puntos, pasa por ver si seguiremos dando la concesión al sector privado o si se encargará el Gobierno del servicio. Es mejor que el subsidio pase a la persona, pero hoy la solución no es eliminar el subsidio ya que generaría una carga al usuario” , aseveró.

“El mayor desafío de los diez puntos que nosotros planteamos es que hablamos de otros tipos de transportes: tren o Metrobús. Este es un proyecto que a mi me consta que ya esta pasando por varios candidatos, pero no sé por qué no están tratando”, dijo Rubin.