“No hice mal a nadie y me voy antes de que me deporten”, dice médica tildada de antivacunas

Karina Sarno, supuesta médica que retiró a un niño del Hospital de Luque para evitar que se le realice el test de COVID, sostuvo que no ejerce la profesión en el país y mencionó que acudió al pedido de ayuda de los padres del menor. "Ya me quiero ir, antes de que me deporten, no le hice mal a nadie", aseveró.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Recibí el llamado de los padres desesperados. Concurrí a ayudarlos, nada más. Soy médica aquí, en China o Japón. No quiere decir que soy ilegal, vine a invertir plata en el país. Yo tengo las vacunas y pueden averiguarlo”, dijo.

“No entiendo por qué tanto ataque, no le dije nada mal a nadie. Se me venció la estadía en el país porque no teníamos la plata para regularizar la situación”, señaló.

“Yo nunca trate mal a un extranjero, y a mi se me está tratando como delincuente, no mate ni le hice mal a nadie. Si me fui de boca ya pedí disculpas, ¿qué más puedo hacer, me tengo que colgar de una cruz?”, sentenció.

More Entradas for Show: Hora Pico