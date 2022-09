No hay vuelta atrás: “Marcharemos hasta el Defensores del Chaco”, afirma camionero

Ante control del orden público en zonas importantes, explicó que “nosotros los de Tobatí no avanzaremos con camiones porque tendremos barreras policiales donde por el camino tratarán de demorarnos, entonces iremos en colectivos, vehículos chicos, así como también de otros sectores de Itá, Paraguarí hasta el estadio”.

Detalló que “hay tumberos de Acceso Sur que trabajan en la zona, esos camiones vamos a decir que ya están apostados en las cercanías del estadio”. Garantizó que las personas que asistirán al evento podrán ingresar sin inconvenientes, la diferencia es que “nos van a encontrar al costado gritando o reclamando cosas”.

Propósito de la marcha

“Queremos captar a la prensa internacional, ya que no hay solución de que la prensa publique que en medio en medio de protestas se inaugura Odesur, queremos que se vea y que sea internacional la realidad de lo que es nuestro país, por qué el presidente no soluciona, hace otra cosa y no beneficia (a la ciudadanía)”, concluyó.

