No hay “interés” de intendentes para retirar propagandas electorales, según juez

El juez electoral del departamento Central, Modesto Núñez sostuvo que los intendentes no tienen “interés” para retirar las propagandas electorales de las calles por diversos motivos. Alegó que los municipios son los que deberían controlar y sancionar a los responsables.

“Lastimosamente las Municipalidades que son las encargadas de controlar y sancionar a los responsables no tienen interés por diversos motivos, esto es seguramente el motivo principal por el que vemos aún propagandas electorales en las calles”, mencionó.

“La propaganda electoral para las internas se debía hacer sólo hasta el 15 de diciembre del 2022, sin embargo en las calles vemos hasta ahora muchas propagandas electorales ya fuera de tiempo después de las elecciones”, dijo.

“Yo envié una intimación a las 19 municipalidades del departamento Central para que eliminen las propagandas relacionadas con las internas y en un 90% no cumplieron con la intimación judicial”, refirió.

Propaganda electoral para los comicios generales del 30 de abril:

“En vía pública se puede hacer desde el 27 de febrero al 27 de abril y en los medios durante 30 días, que sería desde el 27 de marzo al 27 de abril”, refirió.

