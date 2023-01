No habrá cambios sustanciales en la economía si vuelve a ganar el Partido Colorado, dice economista

El economista Anibal Insfran dijo que si la ANR vuelve a ganar el próximo 30 de abril no habrá un cambio sustancial en la economía porque cree que seguirá con políticas similares. Mencionó que quizás haya una diferencia en los énfasis pero nada relevante.

“Creo que si vuelve a ganar el Partido Colorado no creo que haya un cambio sustancial, no creo que los cambios sean muy fuertes, no van a cambiar los fundamentos, la idea del control del déficit fiscal”, señaló.

El economista también habló sobre el clima favorable para la cosecha de soja y augura buena cosecha de granos agrícolas de suma importancia para el crecimiento de la economía local. “Yo pienso que va tener su impacto en todo el clima de negocio de todo el año”, dijo.

“Es la fuente principal de ingreso de divisas que determina la situación de la balanza de pagos, que determina el tipo de cambo y que nuevamente determina la inflación básicamente”, expresó.

“Tenemos una expectativa importante, no sabemos que va a pasar con el crecimiento económico de nuestros vecinos, de acuerdo a eso puede afectarnos a nosotros. No sabemos el tema de Brasil por esos problemas de inestabilidad también puede afectarnos localmente, hay muchos factores”, sostuvo el economista.