“No fuimos conejillos, las vacunas contra el Covid pasaron todas las fases”, afirma Sequera

“Todos esperábamos que la vacuna sea perfecta, pero no es preventiva. Pero esto es como la vacuna antigripal y los resultados están a la vista”. “Las vacunas son efectivas, no hay dudas. De los que se interna y mueren son en su mayoría son los no vacunados”. “Yo he dado varias estadísticas, lo que pasa es que últimamente ya nadie me escucha están en otra cosa, como Tiríka y más que está bien”, dijo entre risas el director de vigilancia de la Salud.

Sobre las pruebas de la vacuna del Covid 19: “La fase 3 de la prueba de la vacuna se hizo en países donde habían más casos, nosotros teníamos menos casos, no se puede hacer pruebas con números tan bajos”, afirmó.

Sobre la duración de las vacunas: “Los anticuerpos duran en promedio de 6 meses en buena cantidad, pero es muy relativo según el organismo de cada persona”. “Siempre quedará una memoria de los anticuerpos en el organismo, pero hace falta reforzarlo cada cierto tiempo, reactivarlo. La vacuna no previene el Covid”.

Sobre la Viruela del Mono: “Hay un caso de viruela del mono que parece que se dió totalmente en Paraguay, eso me preocupa porque significa que el virus está circulando en el país”.

Sobre el Sistema Covax: “Sobre el dinero de Covax no se bien si ya se nos ha devuelto, pero sé que ya están los documentos firmado para que ese dinero vuelva”.

