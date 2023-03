No existe apoyo del Estado para productores , reclaman desde Ecoagro

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ecoagro es un emprendimiento, es nuestra marca con la cual salimos al mercado los productores para ubicar nuestros productos, ya tenemos 20 años e el mercado” dijo el coordinador en Apro Ecoagro.

“Estamos nucleados en comités de productores y ofrecemos 400 variedades de productos. Tenemos dos comités de mujeres que hacen dulces, mermeladas y elaboración de maní”, señaló.

“Utilizamos la venta directa en canasta en Gran Asunción, hacemos la producciones orgánicas y Ecoagro se encarga de procesar algunos productos. La gente que quiere un producto puede encontrar en nuestra tienda en San Lorenzo, frente a la facultad y otro en Itauguá”, sostuvo.

“Es un estilo de vida, cuidar la salud de la familia, cuidar el medio ambiente, se nos enseñó producir alimentos sanos para nuestras familias. Casi el 40% de nuestra clientela es gente enferma, son personas que ya no soportan en el cuerpo insecticidas”, expresó.

“Tenemos muchos productos de calidad. No tenemos ese apoyo del Estado, hemos peleado mucho para por lo menos tengamos una Dirección. Para nuestro sector no hay apoyo, al ministro que está no le interesa, necesitamos una Dirección para poder presentar carpeta”, sostuvo.