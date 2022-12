“No estoy enojada ni decepcionada” dice Cecilia Pérez tras designación de Rolón como próximo FGE

La doctora Cecilia Pérez manifestó que no está “enojada ni decepcionada” tras la decisión del Ejecutivo al designar a Emiliano Rolón como próximo fiscal General del Estado. En ese sentido afirmó sentirse “orgullosa” por haber conformado la terna para FGE.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Soy la primera abogada de mi familia. Todo lo que hice desde que decidí estudiar Derecho lo hice con mucho esfuerzo y así llegué al sistema”, expresó.

Denuncia machismo y misoginia durante el concurso a FGE:

“Hubo algunos momentos anteriores que no fueron tan fuertes, había un grupo de personas evidentemente pagadas porque son esas personas que escriben en redes a favor de unos y en contra de otros. Son personas que en su mayoría tienen nombres ficticios”, contó.

“Se exacerbó de una manera bastante importante durante el concurso y en la terna a punto tal que llegaron a hablar en medios en ese sentido”, acotó.

Sobre terna para Fiscalía General del Estado:

“No soñé en toda mi vida en ser fiscala General del Estado pero surgió en el camino y no tenía a nadie detrás. Para mí fue un orgullo quedar en la terna”, aseguró.

Sobre la elección de Rolón como próximo FGE:

“Creo que se hizo un análisis genérico, sabemos que es una decisión política por la forma de selección y él optó por Emiliano Rolón que a su vez obtuvo el acuerdo del Senado”, dijo.

Sobre su renuncia al cargo de ministra asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia:

“Yo tomé la decisión de presentarme, no soñé en toda mi vida desde que fui estudiante a ser fiscal general del Estado, eso surgió por el camino. Esta fue una decisión personal de presentarme como también renunciar, le dije al presidente que no está bien que me quedé allí, siendo que forma parte del proceso de selección”, comentó.