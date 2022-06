“No estamos unidos como hermanos en la Concertación, esta es una interna”, afirma Rasmussen

El senador Stephan Rasmussen afirmó que los integrantes de la Concertación no están “unidos como hermanos”. Sostuvo que se trata de una elección interna con miras a las elecciones del 2023.

“No estamos unidos como hermanos en la Concertación, esta es una interna donde se va a votar y elegir. Por otro lado, Patria Querida es uno de los que hizo el esfuerzo para trabajar en la Concertación, ese espíritu continúa pero no porque convoca alguien que no esta todavía dentro de la Concertación debemos participar de la reunión, para nosotros no dice absolutamente nada”, aseveró.

Sobre la ausencia de Patria Querida en la reunión de precandidatos de la oposición:

“Nosotros creemos en los caminos institucionales de la Concertación y Fernando Lugo no esta dentro de la cadena de mando de la Concertación. Creemos que las reuniones tienen que tener una agenda y objeto especifico, no es simplemente darle identidad a alguien y sacarse fotos como convocante, eso es usar la política para afuera y no construir en conversación desde adentro”, sostuvo.

