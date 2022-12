“No confío en la justicia” dice madre de joven baleada en un presunto caso de gatillo fácil en CDE

Sebastiana Cáceres, madre de la joven baleada en un presunto caso de gatillo fácil ocurrido en Ciudad del Este, puntualizó “que no confió en la justicia” paraguaya. Su postura se debe a que tuvieron una experiencia anterior donde el caso no tuvo avances. desde ese momento llegó a la conclusión de que “ apé omanda la plata, coimean todo y opa upepé”.

Explicó que por el momento no están enfocados en lo que se está realizando en el ámbito jurídico porque la prioridad pasa por la salud y el deseo de recuperación de su hija, que a raíz de lo ocurrido quedó solo con un riñón.

“Ella sigue en terapia y grave, no se despierta todavía, está sedada, dice que se quedó con un riñón. Ayudan con los medicamentos, aceptamos porque necesitamos, hay muchos gastos y no vamos a poder solventar nosotros nomás”, detalló.

Agradecimiento

“Gracias a todos vecinos y mis familiares que me apoyan, gracias a todos los que me conocen, me saludan, me envían muchas fuerzas, no sé cómo agradecerles a todos, a esos que hicieron oraciones estamos acá”, subrayó.

El presunto caso de gatillo fácil había ocurrido el pasado sábado 17 de diciembre, la pareja de la jovén resultó víctima fatal tras los disparos realizados por varios uniformados. Los intervinientes aparentemente confundieron el vehículo de la pareja con una persona que se había fugado de la Argentina.

