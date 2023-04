“No coartamos la libertad de expresión, pueden mentir todo el tiempo que quieran”, dice Efra Alegre

Ante la denuncia de censura de un medio de comunicación por parte del equipo de Efraín Alegre, el hijo del presidenciable, Efraín Alegre Irún, manifestó que no están coartando la libertad y que "pueden mentir todo el tiempo que quieran".

“La Nación está ofendida porque no les permitimos mentir desde nuestro PC. Pueden mentir en todo el resto del país, cuando quieran y las veces que quieran, solo ejercemos nuestro derecho a no prestarnos a la farsa de los medios de la MAFIA”, escribió en su cuenta de Twitter Efraín Alegre Irún, hijo del candidato a la Presidencia, Efraín Alegre.

En ese sentido manifestó a Radio Ñandutí que no están coartando la libertad de expresión y que pueden seguir “mintiendo todo lo que quieran”. Enfatizó en que no están haciendo censura. “No es que vamos a prohibir que ellos sigan mintiendo sino que no mientan en el PC donde vamos a estar, tienen todo el país para seguir mintiendo todo el tiempo que ellos quieran”.

Argumentó que en el lugar donde van a estar, se guardan el derecho de admisión le dicen “no a los medios cartistas” y que sufren una persecución desde hace diez años.

“No vamos a permitir que ingresen a mentir desde nuestro PC, para eso tienen todo el país. Hacen mucho daño a la democracia. Aceptamos que hay periodistas que mienten todos los días”, expresó.

“El dueño de ese medio es Horacio Cartes , todo el mundo sabe. Si no pueden entrar en un PC es nuestro derecho. Ellos atropellaron un Partido y mataron a un joven. Es un medio que no tiene relevancia, nadie cree en ese medio más que los cartistas. Responden a un patrón y es un medio de la mafia”, dijo.

“Ellos van a entrar a mi casa buscando crear problemas y enturbiar, ese día (de las elecciones) van a estar con el tema de las bocas de urnas y que Efraín esta puntos abajo”, indicó.