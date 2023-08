Niño quería convertirse en Spider Man y se dejó picar por una araña

Alejandra Maciel mencionó que el vehículo que atropelló a su sobrina no presentó ningún tipo de interés en brindar ayuda luego del incidente. Aseguró que el conductor del vehículo “parecía estar borracho” y no solo había atropellado al carrito de la bebé sino también a otras dos personas. “No solo le pasa por delante a la bebé sino también a una que se puso en frente y a una embarazada” dijo en contacto con la 1020 AM.