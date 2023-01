Niegan que centro de Salud de Yby Yaú haya pedido alimentos no perecederos para internados

El doctor Hugo Cabrera, director de la Región Sanitaria de Concepción negó que el centro de Salud de Yby Yaú haya solicitado alimentos no perecederos para internados y se mostró sorprendido por esa denuncia.

“Realmente esta información me sorprendió a mi porque me apareció en el Facebook, me comuniqué con la gente de Yby Yaú y estamos teniendo pequeños problemitas de insumos, además el número de pacientes aumentó”, sostuvo.

Mencionó que solo hay un paciente de condiciones insolventes pero que personal de salud le están apoyando con la alimentación. “Cuando estamos sobrepasados de pacientes se nota bastante este tipo de situaciones”, expresó.

“Yo conversando con compañeros entiendo que la información no es así. Para los pacientes que son de las comunidades indígenas tenemos problemas porque ellos vienen con toda la familia, no solo los pacientes”, dijo.

“El Centro de Salud no hizo ningún pedido de alimentos no perecederos, como institución nosotros no hicimos. Estamos con ciertos insumos de escasez, principalmente en el tema de verduras, pero si disponemos de carnes”, informó.